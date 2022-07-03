Что случилось в мире за ночь, 3 июля: главные новости «Известий»

За ночь, 3 июля, и в России, и в мире произошли важные события. Так, власти Белгородской области сообщили о серии хлопков в регионе, после которой три человека погибли, четыре пострадали и более 10 многоквартирных и 39 частных получили повреждения, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о гибели выступающих на стороне украинских националистов выходцев из Белоруссии в рамках спецоперации РФ по защите Донбасса, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в связи с протестами ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа, а внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) не контролируется союзными войсками, в то время как военные корреспонденты «Известий» Ярослав Богат и Александр Морозов представили кадры из центра города, доказывающие несоответствие заявлений официального Киева действительности.