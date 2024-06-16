Что случилось в Ростовском централе? Как осужденные террористы оставались в «самом надежном» СИЗО Ростова после приговора

Хороший пиар Ростовского ФСИНа вышел его начальникам боком. Сначала в ВКонтакте появляется репортаж о «неприступной крепости» Ростовский Централ, а через неделю террористы ногой вышибают окно и берут заложников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии