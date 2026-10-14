Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Политолог Константин Бондаренко подготовил свод из 10 правил для "украинских патриотов" на фоне "предательства" США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Второе вторжение в Курщину – уже не слух: Тревожные данные подполья и сценарий, о котором молчат официальные сводки
- «Мы, безусловно, многонациональная страна, но, прежде всего, мы русские»: после слов Толстого возмутились «братушки» с Кавказа
- На горячем: 18-летнюю девушку вместе с «табуном» мигрантов задержали прямо в МФЦ
Свежие комментарии
- Бомба прилетела н...
- АГ В регионе учениц ...
- «В России меня та...
Штирлиц шел по Белому дому и думал:"Да, стар уже стал, и этот желтый парик, ну, так надоел!"
Хорошо хоть мертвец лежит, а не бегает по ночам по этому самому Мар-а-Лаго!)
Здорово! Русское отменили теперь и американское Флаг им в руки)
Согласен! Нынешний Трамп - это двойник. Причём загримированный двойник Путина В. В.
Курят, похоже - массово -надорвались! Да ещё осеннее обострение!
А "настоящий" Путин "умер" ещё до развода с женой (поэтому и развелись - жена не захотела жить с "двойником"). Во, как!
Может быть это и ирония, скорее - издевательство над примитивизмом украинских "профессиональных пропагандистов".
Кто бы ни был президентом США, благополучие своих граждан поставит выше "спасения Украины" - этим пусть занимаются лидеры европейских стран с их "демократическими ценностями".
Самая неблагодарная нация. Обнаглели, им все мало. Дождутся американских ракет по Киеву, тогда вся Европопа языки в одно место засунут.