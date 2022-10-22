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Фаната «Марселя» обвинили в покушении на убийство. Он запустил сигнальную ракету в шею болельщика «Айнтрахта» на матче ЛЧ

Фаната «Марселя» обвинили в покушении на убийство. Во время матча против «Айнтрахта» во 2-м туре Лиги чемпионов (0:1) болельщики французской команды активно использовали пиротехнику – в частности, бросали ее на сектор гостей.

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