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Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умереть

Российская армия окружает Угледар. У ВСУ есть выбор: уйти, сдаться в плен или умереть

© РИА Новости . Сергей Бобылев 4,1K прочтений Вчера Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.

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