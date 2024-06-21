Лавров: развязанный Западом конфликт на Украине представляет угрозу для ОДКБ

ТАСС/Пресс-служба МИД РФ Конфликт на Украине, который развязал против России Запад, является серьезной угрозой для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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