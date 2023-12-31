Лукашенко распорядился перевести на усиленный режим все подразделения МВД

Все подразделения министерства внутренних дел Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко переведены накануне Нового года на усиленный режим несения службы, сообщает информационное агентство БелТА.
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