Почему день Алексея Теплого 30 марта на Руси считался большим народным праздником Анастасия Андреева По православному календарю 30 марта приходится День святого Алексия, который традиционно отмечается православными христианами.
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