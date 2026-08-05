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Kioxia превратит SSD в дополнительную память для ИИ-ускорителей: представлен накопитель PCIe 6.0 GP1 со 100 миллионами IOPS в секунду

Kioxia превратит SSD в дополнительную память для ИИ-ускорителей: представлен накопитель PCIe 6.0 GP1 со 100 миллионами IOPS в секунду

Новый корпоративный SSD использует флеш-память с низкой задержкой XL-Flash и рассчитан на хранение ИИ-моделей и данных, которые не помещаются в дорогую HBM-память GPUКомпания Kioxia представила корпоративный SSD GP1, разработанный для использования в ИИ-системах как дополнительный уровень памяти для GPU.

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