Статистика COVID-19

1 января 2021 года в ЯНАО78 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 62 077)57 292 человека выздоровели220 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями35 пациентов в тяжелом состоянии,15 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛЗа сутки выявлено 3 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 428)75 новых […]1 января 2021 года в ЯНАО78 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 62 077)57 292 человека выздоровели220 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями35 пациентов в тяжелом состоянии,15 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛЗа сутки выявлено 3 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 428)75 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 53 649) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.