За последние годы производители приблизились к созданию идеального гибрида ноутбука и планшета. Разработчики из Lenovo решили, что Android имеет лучший сенсорный интерфейс по сравнению с Windows, тогда как Windows является лучшим решением для работы в режиме ноутбука, чем Android.
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