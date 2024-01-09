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Мировое обозрение

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Lenovo представила гибридный ноутбук с двумя процессорами и двумя ОС — ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid

Lenovo представила гибридный ноутбук с двумя процессорами и двумя ОС — ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid

За последние годы производители приблизились к созданию идеального гибрида ноутбука и планшета. Разработчики из Lenovo решили, что Android имеет лучший сенсорный интерфейс по сравнению с Windows, тогда как Windows является лучшим решением для работы в режиме ноутбука, чем Android.

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