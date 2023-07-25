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С 24 июля избиратели Владимирской области могут поменять участок для голосования на выборах в ЗС

С 24 июля избиратели Владимирской области могут поменять участок для голосования на выборах в ЗС

Подать заявление и проголосовать на удобном избирательном участке можно лично и онлайн.С 24 июля во Владимирской области начался прием заявлений избирателей, которые на выборах в Законодательное собрание хотя проголосовать не по месту прописки.

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