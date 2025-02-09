Игрок "Миннесоты" Фэйбер признался, что с детства восхищается Овечкиным

Американский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Брок Фэйбер раскрыл, что восхищается российским нападающим и капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным с детства.
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