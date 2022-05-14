Жабер о том, как отыгралась с 1:6, 2:5: «Во втором сете сказала себе: «Ты не можешь вот так закончить эти прекрасные две недели»

Онс Жабер прокомментировала победу над Марией Саккари в четвертьфинале турнира в Риме. Чемпионка Мадрида ушла с 1:6, 2:5 0:30 и одержала 10-ю победу подряд.

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