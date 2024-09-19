Половинки перца, фаршированные курицей и сыром, в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю приготовить в духовке половинки болгарского перца, фаршированные мясом курицы и помидорами, под сырной корочкой.