Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Половинки перца, фаршированные курицей и сыром, в духовке

Половинки перца, фаршированные курицей и сыром, в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю приготовить в духовке половинки болгарского перца, фаршированные мясом курицы и помидорами, под сырной корочкой.

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