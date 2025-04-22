Нашествие капибар ввергло в панику жителей пригорода Буэнос-Айреса

Аргентинский город Нордельта вблизи Буэнос-Айреса заполонили капибары. Сотни животных поселились на зеленых лужайках богатых районов и доставляют немало неудобств местным жителям, рассказал The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии