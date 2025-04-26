На этом фото можно увидеть, как рождаются звезды: 570-мегапиксельная камера Dark Energy Camera запечатлела темную туманность Circinus West

Темная туманность Circinus West, расположенная в 2500 световых годах от Земли в созвездии Циркуль, предстала во всей своей красе на новом снимке, полученном 570-мегапиксельной камерой Dark Energy Camera (DECam).
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