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Блог частного инвестора

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Регулятор рынка Индии предлагает шаги по защите торговых счетов инвесторов

Регулятор рынка Индии предлагает шаги по защите торговых счетов инвесторов

Во вторник индийский регулятор рынка, Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), предложил ввести технологические меры для обеспечения безопасности торговой среды и предотвращения несанкционированных операций в торговых и депозитарных счетах инвесторов.

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