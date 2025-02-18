Регулятор рынка Индии предлагает шаги по защите торговых счетов инвесторов

Во вторник индийский регулятор рынка, Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), предложил ввести технологические меры для обеспечения безопасности торговой среды и предотвращения несанкционированных операций в торговых и депозитарных счетах инвесторов.
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