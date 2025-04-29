Патрушев: подвиг советских войск помнят там, где свирепствует русофобия

Память о подвиге советских воинов и их союзников во время Великой Отечественной войны хранят даже в тех странах, где сегодня «свирепствует русофобия», заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
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