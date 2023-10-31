Spectator: Украина рискует зайти слишком далеко и привести Запад к войне

РИАМО - 31 окт. Западные страны опасаются «удара возмездия» от России, если тайные операции Украины зайдут слишком далеко, считает профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти, пишет РИА Новости.
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