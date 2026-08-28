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ИА Регнум

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На Камчатке задержали троих участников запрещенного экстремистского движения

На Камчатке задержали троих участников запрещенного экстремистского движения

Троих участников запрещенного экстремистского движения, занимающегося продвижением криминальной идеологии, пропагандой асоциального образа жизни и оправданием противоправных действий, задержали в Камчатском крае.

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