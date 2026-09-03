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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барко на антибиотиках. Делаем все возможное, чтобы он восстановился к матчу с «Динамо». Карседо о хавбеке «Спартака»

Тренер « Спартака » Хуан Карседо рассказал о состоянии Эсекиэля Барко , заболевшего бронхитом. Хавбек красно‑белых пропустил последние два матча – с «Оренбургом» (1:1) в РПЛ и накануне с «Родиной» (3:1) в Фонбет Кубке России.

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