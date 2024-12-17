Жестокие методы перевоспитания: как командиры ВСУ обращаются со своими военными

На кадрах, который опубликовал у себя в телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), - один из немногих случаев издевательств над военнослужащими украинской 211-й понтонно-мостовой бригады.