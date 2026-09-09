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Юго-Восточный Курьер

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Более двух миллионов рублей выманила гадалка у матери больного ребенка в ЮВАО

Более двух миллионов рублей выманила гадалка у матери больного ребенка в ЮВАО

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в хищении денег и имущества на 2,5 млн рублей у  жительницы ЮВАО под видом оказания оккультных услуг.

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