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Аргументы и Факты

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Турист получил срок за устроенный пожар во время барбекю

Турист получил срок за устроенный пожар во время барбекю

Турист из Польши случайно устроил пожар во время барбекю в Греции, за что получил тюремный срок. Об этом пишет «Лента.

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