Кирби: господин Путин, просто держитесь подальше от наших выборов

Президент России заявил, что переизбрание Байдена лучше для России, поскольку он «более предсказуем», отметив, что Москва готова «работать с любым лидером США, которому американский народ выказывает доверие».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии