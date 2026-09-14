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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шалимов о позднем выходе Мостового: «При чем здесь регламент, если это устная договоренность? Допустим, он забивает «Зениту». Мы ему платим 9 млн, а он нас лишает трех очков»

Игорь Шалимов высказался о том, что Андрей Мостовой сыграл в матче между « Локомотивом » и « Зенитом » около 10 минут.

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