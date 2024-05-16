"Высокий лоб говорит об интеллекте": что роднит нового министра обороны Белоусова с Александром Суворовым

После выдвижения Андрея Белоусова на пост министром обороны России многие (а некоторые - гораздо раньше) отметили сходство нового главы военного ведомства с великим русским полководцем Александром Суворовым.
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