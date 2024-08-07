E-SPO: одна система для автоматизации образовательного процесса колледжа

В России начала работать новая интерактивная среда для эффективного обучения E-SPO. Отечественная система быстро интегрируется в образовательную организацию, позволяя внедрить новый функционал в рабочие процессы в течение одного дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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