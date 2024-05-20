Небензя о голосовании в СБ ООН: Запад подтвердил планы милитаризировать космос

На Западе хотят размещать любые виды вооружений в космосе Отказ ряда государств поддержать в Совбезе ООН предложенную Россией резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе обусловлен их желанием сохранить себе свободу рук для размещения там любого вооружения.