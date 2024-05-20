НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Мало того что новых станций практически не строят, так ещё и старые закрывать стали пачками на фиг знает сколько...  ...Как петербуржцам ...
  • Leonid PlиGin
    Лавный редактор? Да Тигран Кеосаян аффтора просто зарэжет за такое назначение его жены!Маргарита Симонья...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    подонок и вор .Продал Питер с потрохами мигрантам с азербайджана и срать он хотел на людей русских«Под вашим мудрым...

Небензя о голосовании в СБ ООН: Запад подтвердил планы милитаризировать космос

Небензя о голосовании в СБ ООН: Запад подтвердил планы милитаризировать космос

На Западе хотят размещать любые виды вооружений в космосе Отказ ряда государств поддержать в Совбезе ООН предложенную Россией резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе обусловлен их желанием сохранить себе свободу рук для размещения там любого вооружения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх