Небензя о голосовании в СБ ООН: Запад подтвердил планы милитаризировать космос

На Западе хотят размещать любые виды вооружений в космосе Отказ ряда государств поддержать в Совбезе ООН предложенную Россией резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе обусловлен их желанием сохранить себе свободу рук для размещения там любого вооружения.
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