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Глава СПЧ при Президенте России: в нашей стране надо запретить никабы, а ребенку, не знающему русский, не место в школе

Глава СПЧ при Президенте России: в нашей стране надо запретить никабы, а ребенку, не знающему русский, не место в школе

Об этом не говорят Стоит отметить, что глава Совета по правам человека при Президенте России был, наверное, одним из первых политиков высокого уровня в нашей стране, кто заговорил об опасности для нашей страны массовой нелегальной миграции и создания этнических анклавов на территории нашей страны.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
все только пишут и говорят и ничего не делают при этом.
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