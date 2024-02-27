В какие даты марта 2024 года лучше всего стричь и окрашивать волосы согласно лунному календарю Алёна ЮрьеваЛуна, наше ночное светило, не только вдохновляет поэтов и мечтателей, но и оказывает свое влияние на многочисленные аспекты жизни, включая заботу о волосах.