В ГД предложили платить домохозяйкам ежемесячное пособие

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объявил о подготовке законопроекта, который признает ведение домашнего хозяйства работой и предусматривает ежемесячные выплаты.
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