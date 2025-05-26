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В ГД предложили платить домохозяйкам ежемесячное пособие

В ГД предложили платить домохозяйкам ежемесячное пособие

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объявил о подготовке законопроекта, который признает ведение домашнего хозяйства работой и предусматривает ежемесячные выплаты.

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