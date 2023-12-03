Наверняка все в курсе скандала, который случился на днях на телеканале "Россия-1" с участием актера Михаила Мамаева.
Скандал с кепкой. Актер Мамаев ответил депутату, обвинившего его в самопиаре
Комментарии
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NE
Nikolay Eliseev
Малахов надоел до чёртиков. Как только случайно услышу его заикающийся трёп начинается тошнота.
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5 час.
Aleksander Ginev
Передачи малахова это одна из разновидностей гейропоатлантического говна которым 40 лет кормят российского телезрителя. Говно во всех смыслах: и в плане тем, и в плане гостей, и в плане воспитательном, и в плане информационном - говно говном.
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34 мин.
AG
Aleksander Ginev
Передачи малахова это одна из разновидностей гейропоатлантического говна которым 40 лет кормят российского телезрителя. Говно во всех смыслах: и в плане тем, и в плане гостей, и в плане воспитательном, и в плане информационном - говно говном.
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33 мин.
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