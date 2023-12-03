Скандал с кепкой. Актер Мамаев ответил депутату, обвинившего его в самопиаре

NE Nikolay Eliseev Малахов надоел до чёртиков. Как только случайно услышу его заикающийся трёп начинается тошнота.

Aleksander Ginev Передачи малахова это одна из разновидностей гейропоатлантического говна которым 40 лет кормят российского телезрителя. Говно во всех смыслах: и в плане тем, и в плане гостей, и в плане воспитательном, и в плане информационном - говно говном.