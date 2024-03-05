Власти ХМАО хотят увеличить в 2024 году бюджетные расходы на реконструкцию медцентра в столице 

Власти Ханты-Мансийского автономного округа предложили увеличить расходы на реализацию проекта по созданию межрегионального центра профессиональной патологии на базе гостиничного комплекса «Югорская долина».
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