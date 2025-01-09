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В Пентагоне сделали заявления насчет поставок вооружения Украине

В Пентагоне сделали заявления насчет поставок вооружения Украине

Никакие отдельно взятые системы вооружений не помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя. Об этом заявил по итогам заседания контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву, глава Пентагона Ллойд Остин, пишет ТАСС.

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