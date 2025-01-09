В Пентагоне сделали заявления насчет поставок вооружения Украине

Никакие отдельно взятые системы вооружений не помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя. Об этом заявил по итогам заседания контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву, глава Пентагона Ллойд Остин, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии