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Ростислав Ищенко: Власть не должна указывать обществу на очередного внутреннего врага

Ростислав Ищенко: Власть не должна указывать обществу на очередного внутреннего врага

Учившиеся в советской школе помнят, что русская литература очень любила и уважала «лишних людей». Этим, она, кстати, серьёзно отличалась от украинской, преподававшейся в той же советской школе в УССР и, соответственно, прошедшей ту же идеологическую цензуру.

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