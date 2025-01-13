Ростислав Ищенко: Власть не должна указывать обществу на очередного внутреннего врага

Учившиеся в советской школе помнят, что русская литература очень любила и уважала «лишних людей». Этим, она, кстати, серьёзно отличалась от украинской, преподававшейся в той же советской школе в УССР и, соответственно, прошедшей ту же идеологическую цензуру.