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ВТБ подал иск к своему бывшему банку в Германии

ВТБ подал иск к своему бывшему банку в Германии

ВТБ в начале сентября подал иск к VTB Bank Europe SE с намерением взыскать долг в размере €112,6 млн (около 11,6 млрд рублей), говорится в иске , размещенном в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в начале сентября.

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