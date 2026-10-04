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Царьград

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Гидрометцентр зафиксировал минус 6,6°C ночью в Московском регионе

Гидрометцентр зафиксировал минус 6,6°C ночью в Московском регионе

Гидрометцентр России сообщил о снижении температуры до минус 6,6 градуса на востоке Подмосковья в поселке Черусти, неофициально признанном "полюсом холода".

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