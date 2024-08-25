Курская область числилась землей Украины в учебниках с 2016 года

Украина, войска которой вторглись в Курскую область в августе, еще в 2016 году включала этот регион, а также другие российские территории, в свои карты, представленные в школьных учебниках, сообщает 25 августа РИА Новости, со ссылкой на заявление представителя Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.