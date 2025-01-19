Политолог Слатинов подвел итоги встречи Хинштейна с жителями приграничья

Встреча местных жителей с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области подтвердила, что смена власти и приезды известных политиков открывают возможности для решения накопившихся проблем, однако не приводят к мгновенным результатам.
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