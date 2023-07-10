Театр абсурда

8 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nata
    Очень кому-то выгодно покрасить в черный цвет, все , что было сделано музыкантами, а самих их затравить . Ребята дела...Вопрос решён, "Ор...
  • Vasily Golov
    Адам Делимханов,а как ответит  на уничтожение рынка в Щебекино отважный чеченец,Как ответит отважный чеченец на атаку...Адам Делимханов -...
  • Вера смелых
    Да, судя по комментарию Клинцевича, НЕ ПРИСУТСТВОВАШЕГО на этой встрече, она была больше похожа на допрос. Даже Путин...Возвращение блудн...

Как нам прекратить русофобию и заставить уважать Россию, или Чёрная метка Путина

Как нам прекратить русофобию и заставить уважать Россию, или Чёрная метка Путина

Путин всегда был очень добр к врагам и недоброжелателям, с этим вряд ли кто может поспорить, а если кто будет оспаривать это утверждение, то пусть прочитает пару статей (эту и эту) Ключевое слово первого предложения я выделил жирным шрифтом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх