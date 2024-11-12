Протестующие в Абхазии разблокировали Кодорский мост

В Абхазии протестующие разблокировали Кодорский мост. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, что в то же время более 200 протестующих перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума, через который проходит основная автотрасса в республике на Новый Афон, Гагру и далее на границу с Россией.