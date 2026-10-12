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Россиянам раскрыли судьбу денег на вкладах «Яндекса» после сбоя

Россиянам раскрыли судьбу денег на вкладах «Яндекса» после сбоя

Проблемы с доступом к деньгам на банковских счетах, возникшие из-за сбоев в работе приложения «Яндекс Пэй», не приведут к потере средств, заявил в разговоре с «Лентой.

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