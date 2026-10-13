«Яндекс» отменил плату за «Яндекс 360» и Yandex Cloud до конца октября

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Компания «Яндекс» приняла решение сделать свои облачные сервисы полностью бесплатными для всех действующих клиентов до конца октября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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