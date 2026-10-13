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«Яндекс» отменил плату за «Яндекс 360» и Yandex Cloud до конца октября

«Яндекс» отменил плату за «Яндекс 360» и Yandex Cloud до конца октября

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Компания «Яндекс» приняла решение сделать свои облачные сервисы полностью бесплатными для всех действующих клиентов до конца октября 2026 года.

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