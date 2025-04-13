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Царьград

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Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим: Малофеев поздравил верующих с великим праздником

Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим: Малофеев поздравил верующих с великим праздником

У православных наступило Вербное воскресенье. По случаю праздника к верующим обратился учредитель "Царьграда" МалофеевСегодня, 13 апреля, православные празднуют Вербное воскресенье.

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