Учёные обнаружили новое опасное последствие диабета

Как утверждают исследователи, диабет 2 типа связан с ускоренным уменьшением объёма мозгаВ JAMA Network недавно было опубликовано исследование, где говорится, что люди с диабетом 2 типа теряют больше белого вещества мозга, что негативно отражается на когнитивных способностях.