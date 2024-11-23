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Учёные обнаружили новое опасное последствие диабета

Учёные обнаружили новое опасное последствие диабета

Как утверждают исследователи, диабет 2 типа связан с ускоренным уменьшением объёма мозгаВ JAMA Network недавно было опубликовано исследование, где говорится, что люди с диабетом 2 типа теряют больше белого вещества мозга, что негативно отражается на когнитивных способностях.

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