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Эл Хорфорд смазал 3-очковый на победу во 2-м овертайме матча с «Нью-Йорком»

Эл Хорфорд смазал 3-очковый на победу во 2-м овертайме матча с «Нью-Йорком»

Исход матча «Бостон» – «Нью-Йорк» решился во втором овертайме. Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд на последних секундах бросал на победу из-за дуги при счете 129:131, но промахнулся.

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