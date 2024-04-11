The Spectator: Киев не способен уничтожить наступательный потенциал Москвы Пока не существует фактов, указывающих на способность Киева уничтожить наступательный потенциал Москвы или хотя бы приблизиться к этому.
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