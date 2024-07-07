iPhone 16 Pro и Pro Max получат ту же тетрапризменную камеру, что и iPhone 15 Pro Max

Похоже, iPhone 16 Pro Max получит ровно ту же камеру на основе тетрапризмы, что и предшественник. Это данные аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который утверждает, что характеристики тетрапризменной камеры останутся неизменными по сравнению с iPhone 15 Pro Max.