iPhone 16 Pro и Pro Max получат ту же тетрапризменную камеру, что и iPhone 15 Pro Max

Похоже, iPhone 16 Pro Max получит ровно ту же камеру на основе тетрапризмы, что и предшественник. Это данные аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который утверждает, что характеристики тетрапризменной камеры останутся неизменными по сравнению с iPhone 15 Pro Max.
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